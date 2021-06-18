حكومة الوحدة الوطنية تخصص 10 ملايين دينار للمجلس الرئاسي

قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تخصيص عشرة ملايين دينار لصالح توفير «الاحتياجات الرئيسية والتجهيزات الضرورية للجهاز الإداري» للمجلس الرئاسي.

وأوضح مجلس الوزراء في نص القرار، أنه تم تخصيص المبلغ من الباب الخامس (نفقات الطوارئ)، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011، وتعديلاته، وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

وفي وقت سابق اليوم، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة لـ«إصلاح الإعلام»، تعمل تحت إشراف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

الدبيبة يشكل لجنة لـ«إصلاح» و«تطوير» الإعلام

وتتكون اللجنة برئاسة عبدالرزاق مسعود أحمد الداهش، وعضوية كل من جلال محمد أبوالقاسم عثمان، فتحي محمد على أميمة، عطية حسين محمد باني، منيرمفتاح محمد محمد، محمد علي عبدالسلام الأصفر، سليمة عمر بن نزهة عيسى، على عمر رمضان جابر، فريدة عمر طريبشان وأعياد محمد عبداللطيف العشيبي، وذلك وفق المادة الأولى من القرار رقم «148» لسنة 2021.

وحددت المادة الثانية من القرار مهام اللجنة في «وضع المقترحات والتصورات اللازمة لتنفيذ ما جاء بمنشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (8) لسنة 2021 المشار إليه، المتضمن مطالب الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بشأن إصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا».

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