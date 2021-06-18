ضبط متهم بعدة قضايا سرقة في زليتن

أخبارليبيا24

تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة الجمعة في مدينة زلينن من القبض على شخص متهم بعدة وقائع سرقة في دائرة اختصاص مركز الجمعة ومركز المدينة وسوق الثلاثاء.

وذكرت دائرة الإعلام الأمني زليتن أن أعضاء تحريات مركز شرطة الجمعة تمكناو من ضبط المدعو (م.ع.ب) ومن خلال ضبط أقواله اعترف بوقائع سرقة منها:

-سرقة أغنام عدد 18 وحصان بتاريخ 03-09-2020م.

– سرقة أغنام عدد 16 بتاريخ 11-03-2021م.

– سرقة أغنام عدد 05 بتاريخ 29-05-2021م.

– سرقة مبلغ مالي واسطوانة غاز وهاتف نقال من مصنع طوب إسمنتي بتاريخ 31-05-2021م.

– سرقة أغنام عدد 17 بتاريخ 06-09-2017م.

– سرقة نضائد بتاريخ 31-10-2020م.

– سرقة أسطوانة غاز وعدد 05 هواتف نقالة وكابل كهرباء من مصنع طوب إسمنتي بتاريخ 28-05-2020م.

– سرقة عدد 07 أسطوانات غاز بتاريخ 24-04-2020م.

– سرقة عدد 30 أسطوانة غاز وثلاثة مكيفات بتاريخ 24-04-2020م.

– سرقة مبلغ مالي وهاتف نقال من مصنع طوب إسمنتي بتاريخ 31-05-2021م.

– سرقة أسطوانة غاز وهواتف نقالة من مصنع طوب إسمنتي بتاريخ 31-05-2021م.

وأفادت دائرة الإعلام الأمني زليتن أنه اتخذت الإجراءات القانونية حياله وأحيل للنيابة العامة موقوفا تحت حراسة الشرطة.