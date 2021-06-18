ضبط متهم بعدة قضايا سرقة في زليتن

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تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة الجمعة في مدينة زلينن من القبض على شخص متهم بعدة وقائع سرقة في دائرة اختصاص مركز الجمعة ومركز المدينة وسوق الثلاثاء.
وذكرت دائرة الإعلام الأمني زليتن أن أعضاء تحريات مركز شرطة الجمعة تمكناو من ضبط المدعو (م.ع.ب) ومن خلال ضبط أقواله اعترف بوقائع سرقة منها:
-سرقة أغنام عدد 18 وحصان بتاريخ 03-09-2020م.
– سرقة أغنام عدد 16 بتاريخ 11-03-2021م.
– سرقة أغنام عدد 05 بتاريخ 29-05-2021م.
– سرقة مبلغ مالي واسطوانة غاز وهاتف نقال من مصنع طوب إسمنتي بتاريخ 31-05-2021م.
– سرقة أغنام عدد 17 بتاريخ 06-09-2017م.
– سرقة نضائد بتاريخ 31-10-2020م.
– سرقة أسطوانة غاز وعدد 05 هواتف نقالة وكابل كهرباء من مصنع طوب إسمنتي بتاريخ 28-05-2020م.
– سرقة عدد 07 أسطوانات غاز بتاريخ 24-04-2020م.
– سرقة عدد 30 أسطوانة غاز وثلاثة مكيفات بتاريخ 24-04-2020م.
– سرقة مبلغ مالي وهاتف نقال من مصنع طوب إسمنتي بتاريخ 31-05-2021م.
– سرقة أسطوانة غاز وهواتف نقالة من مصنع طوب إسمنتي بتاريخ 31-05-2021م.
وأفادت دائرة الإعلام الأمني زليتن أنه اتخذت الإجراءات القانونية حياله وأحيل للنيابة العامة موقوفا تحت حراسة الشرطة.
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