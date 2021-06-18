محمد معزب: “الرئاسي” لا يمتلك أدوات لضبط الوضع الأمني

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب عدم امتلاك المجلس الرئاسي أدوات يستطيع توظيفها لضبط الوضع الأمني.

وقال معزب في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن هذا الوضع يشمل ويمتد إلى عموم التراب الليبي نظرا لانتشار ظاهرة المليشيات بعموم البلاد، على حد زعمه.

وعلق عضو المجلس الاستشاري على الاشتباكات التي وقعت بين المليشيات المسلحة بمدينة العجيلات مؤخرا، قائلا إن «الاشتباكات بين المليشيات بعموم ليبيا ليست جديدة، وأغلبها ناجم عن الصراع على المال، والنفوذ ولا علاقة له بالسياسة».

واستبعد معزب أن تتم السيطرة على أوضاع المليشيات في المستقبل القريب، موضحا أن «الأمر يتعلق بترتيبات سياسية تأتي بقيادات قوية ومقبولة، وببرنامج إداري واقتصادي وأمني، مع إتاحة الفرص الاستثمارية والعمل للشباب ليبتعد عن الانضمام للمليشيات كوسيلة للرزق».