«الأرصاد»: موجة حر غدا نتيجة كتلة هوائية ساخنة قادمة من الجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية إن تتأثر جميع المناطق غدا السبت، بموجة حر نتيجة اقتراب تدريجي لكتلة هوائية ساخنة قادمة من الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة على مدن الساحل الغربي بين 32 الى 35 درجة مئوية، وعلى الدواخل بين 35 الى 40 درجة مئوية، حسب توقعات المركز المنشورة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

ولن يختلف الوضع في الشمال الشرقي، حيث ستكون درجات الحرارة فى نفس المعدل تقريبا، بينما ستبقى درجات الحرارة في الجنوب لليبي مرتفعة، إذ لن تقل 38 درجة مئوية.

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