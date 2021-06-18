المستشار صالح يبحث مع دي مايو الاستعدادات لانتخابات ديسمبر

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الاستعداد للانتخابات المقبلة المقررة في ال24 من ديسمبر القادم.

وتطرق الطرفان خلال لقاء جمعهم اليوم حضور نائب مقرر مجلس النواب، صباح جمعة، وعضو المجلس، عبد القادر يحيى. إلى سير العملية السياسية في ليبيا، ومؤتمر برلين الثاني المزمع عقده قريبا.

وأعرب المستشار صالح عن أمله في دعم إيطاليا لليبيا في مؤتمر برلين المقبل، وذلك لتحقيق مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

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