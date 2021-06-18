الشركسي: واشنطن لها دور هام في الدفع نحو الالتزام بموعد الانتخابات

قال أحمد الشركسي عضو ملتقي الحوار السياسي، إنه التقى صباح اليوم مع ليزلي اوردمان نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الجلسة القادمة لملتقى الحوار السياسي الليبي( LPDF) وامكانية الاتفاق على قاعدة دستورية تمثل جميع الأطراف، وتزيل تخوفاتهم، وتلبي قبل ذلك الرغبات الشعبية المتمثلة في انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة ومتزامنة، وفق قوله.

وتابع في بيان: “تحدثنا حول الأدوات المحلية والدولية الممكنة لإيقاف المستفدين من الوضع الراهن والذين يدفعون باتجاه تأزيم المشهد السياسي و تأجيل الانتخابات، وتطرق الحديث أيضا للمخاطر المؤكدة في حالة عدم التزام بموعد الانتخابات الوطنية”.

وواصل قائلًا: “شددت من جهتي علي الدور الرئيسي والمهم والمحوري للولايات المتحدة في الدفع باتجاه انتخابات ديسمبر، وايقاف المعرقلين وتثبيت وقف اطلاق والخروج النهائي لكل المرتزقة”.