البحرية الليبية تنقذ 308 مهاجرًا غير شرعي

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ذكر الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن الأربعاء من إنقاذ 250 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية.

وأضاف الناطق عبر الحساب الرسمي على “فيسبوك” أنه حصل تمرد وهروب عدد من المهاجرين والعدد الباقي منهم 61 مهاجر، لافتاً إلى أنهم كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قوارب مطاطية.

وأوضح الناطق أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

ولفت الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية إلى أنه في عملية أخرى قام الزورق (أوباري) بإنقاذ عدد (58) مهاجرًا من جنسيات أفريقية.

وأفاد الناطق أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا” إلىي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.