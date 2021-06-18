الزناتي يتعهد بإيجاد الحلول العاجلة للمشاكل التي تواجه عمل نقابة الصحة العامة

ليبيا – اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الخميس مع رئيسة نقابة الصحة العامة بشرى الكاسح وأعضاء المكتب التنفيذي بالنقابة بمقر المركز الوطني لعلاج الأورام ببنغازي.

الطرفان تباحثا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة حول عدد من القرارات المتعلقة بمنتسبي النقابة، حيث استعرضت رئيسة النقابة المشاكل والمعوقات التي تواجه أطباء الصحة العامة.

وعلى نحو متصل، عبّر الزناتي عن دعمه الكامل لعمل النقابة ومنتسبيها، متعهدًا بإيجاد الحلول العاجلة للمشاكل التي تواجه عملها.

ودعا الزناتي إلى عقد اجتماعٍ موسّع مع النقابة خلال الأيام القادمة، لدراسة مقترحات النقابة وتسوية أمور منتسبيها.

من جانبها، أعربت رئيس النقابة عن شكرها وامتنانها للجهود التي يبذلها الوزير لدعم القطاع الصحي.