وزير العمل يناقش مع مدير منظمة العمل العربية جدولة ديون ليبيا

زار وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، ورمضان إبراهيم صاهيل، القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة المكلف، مقر منظمة العمل العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس الخميس.

وكان في استقباله فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، والذي رحب بالوزير والوفد المرافق له.

ومن جانبه، قدم الوزير، الشكر والتقدير له على حفاوة وحرارة الاستقبال مؤكدا:” على حرصه على زيارة إلى مقر المنظمة ضمن زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية، متمنيا:” عودة العمل والنشاط للمنظمة كسابق عهدها”.

ومن جهته، اطلع المطيري، الوزير على سير العمل بالمنظمة ونتائج اجتماعها الدورية إضافة إلى مشاركتها وتواصلها مع منظمة العمل الدولية كونها أول منظمة عربية متخصصة تركز على شؤون العمل وقضايا التوظيف على المستويات الوطنية بما يتيح الفرصة للعمال وأصحاب العمل والحكومات لمناقشة وتشكيل معايير العمل والسياسات والبرامج.

وكما تطرق الحديث، عن وضع العمال الفلسطنيين ودور المنظمة في دعمهم والحفاظ على حقوقهم في المحافل والمشاركات الدولية.

وفي ذات السياق، تم مناقشة جدولة الديون المستحقة على الدولة الليبية لدى المنظمة ومسألة تمثيل الدول العربية لدى المنطمة.

وفي ختام الزيارة، قدم وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، درع الوزارة وشهادات التقدير للمدير العام للمنظمة، كما وجه العابد دعوة رسمية إلى المدير العام للمنظمة لزيارة دولة ليبيا.