دي مايو: تفاهم إيطاليا مع فرنسا بشأن ليبيا متين

ليبيا – أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أن سلطات بلاده نشطة للغاية في ليبيا، ولا يمكن أن تكون غير ذلك، نظرًا للقرب الجغرافي والتاريخ المشترك والمصالح التي تربط بلاده بها وأهميتها لأمن أوروبا بأسرها.

دي مايو وفي رده على سؤال خلال مقابلته مع صحيفة “البيريوديكو” الاسبانية وفقًا لوكالة “آكي” الإيطالية اليوم الجمعة فيما إذا تم بالفعل تجاوز التنافس بين روما وباريس بشأن ليبيا، أجاب: “في السنوات الأخيرة، كنا في طليعة الدول الداعمة لعملية برلين تحت رعاية الأمم المتحدة، إنه التزام بدأ يؤتي ثماره مع اتفاق وقف إطلاق النار وانطلاق الحوار الليبي الداخلي، الذي أسفر عن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة وانتقالية في ضوء الانتخابات التي التزم الليبيون بتنظيمها في 24 كانون الأول – ديسمبر”.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن التنسيق مع الشركاء الآخرين أصبح ضروريًا أكثر من أي وقت مضى، مؤكدًا أن التفاهم مع فرنسا متين؛ حيث أكدت الزيارة الأخيرة المشتركة إلى ليبيا مع الوزيرين الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس في مارس الماضي.