صالح يبحث مع نظيره الإيطالي الخطوات المتقدمة المحققة مؤخرًا في ليبيا

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس الخميس رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو.

اللقاء ناقش وفقًا لما ذكرت وكالة “آكي” الإيطالية الخطوات المتقدمة المحققة مؤخرًا من وقف إطلاق النار إلى بدء عملية الاستقرار المؤسسي في ليبيا، التي من المفترض أن تقود إلى الانتخابات السياسية في الـ24 من شهر ديسمبر المقبل.

ورأى فيكو في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أن بوسع أوروبا أن تلعب دورًا مهمًا في مسار المصالحة وإعادة توحيد ليبيا، وذلك بالمساعدة على ضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار والظروف الأمنية، والتي تمر أيضًا عبر انسحاب جميع المقاتلين الأجانب الموجودين حاليًا على الأراضي الليبية.

ونوه رئيس مجلس النواب الإيطالي بأهمية مؤتمر برلين الثاني والمقرر عقده في الأيام القليلة المقبلة للعملية الانتقالية في ليبيا.

وقال: “لقد تحدثت مع الرئيس صالح حول هذا الموضوع والمواضيع الأخرى الملحة أمام مجلس النواب الليبي، بدءًا بالموافقة على الميزانية والإصلاحات وقانون الانتخابات”، مؤكداً استعداد إيطاليا لتعزيز الحوار بجميع أشكاله.

فيكو خلص إلى أن استقرار ليبيا هو استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن التزام أوروبا والحكومات والبرلمانات بتحقيق هذا الهدف يعتبر أمرًا أساسيًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية