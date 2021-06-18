بعد هجوم “الفأر”.. النويصري يجري جولة ميدانية بمدينة العجيلات للإطلاع على الوضع الأمني

ليبيا – قام مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة العميد علي النويصري أمس الخميس بجولة ميدانية لمدينة العجيلات، رافقه خلالها مدير أمن الزاوية العميد علي اللافي، ومدير أمن صرمان العميد عبد الله العارف.

النويصري عقد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية اجتماعًا أمنيًا موسعًا بمقر مديرية أمن العجيلات، حضره مساعدو مدير الأمن للشؤون العامة والأمنية ورؤساء المراكز والضباط بالمديرية، نوقش خلاله الوضع الأمني في المدينة وضرورة تفعيل مراكز ونقاط الشرطة بالمنطقة.

وعقب الاجتماع قام مدير الإدارة بجولة ميدانية داخل المدينة واجتماع بعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد المكلفين بالعمل من خارج المنطقة، وطالبهم بضرورة العمل وفقًا للقانون، واحترام الحريات، واتخاذ كافة الإجراءات السريعة التي تضمن تحقيق الأمن والإستقرار بالمدينة.

يشار إلى أن مدينة العجيلات قد شهدت صراعًا داميًا بين مليشيا “الفأر” التي دخلت في خلاف مع ميليشيا محلية بقيادة “الشلفوح” حول تهريب الوقود ما تسبب في صراع دامي راح ضحيته عدد من الاشخاص بينهم فتاة من مدينة العجيلات.