سرقة أسلاك كهربائية في شبكة توزيع الجفارة

أخبار ليبيا 24

كشفت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة عن سرقة أسلاك الضغط المنخفض بمسافة 6 مائة متر على خط التحدي من فرعية شركة الأعمال الكهربائية بدائرة توزيع السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك أن السرقة التي تمت صباح اليوم تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل والآبار الجوفية.

يشار إلى أن عمليات انتهاك وسرقة وتخريب تتعرض لها ممتلكات العامة للكهرباء منذ فترة خاصة سرقة أسلاك وكوابل الكهرباء، التي يقدر طولها بعشرات الكيلومترات، وأبراج ومغذيات كهربائية من قبل مجموعات مجهولة.