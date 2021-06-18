وزارة الإقتصاد والتجارة تبحث إستئناف عمل أكبر خمس شركات تركية في ليبيا

ليبيا -عقدت المستشارة القانونية لوزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة شذر عبد الحميد الصيد أمس الخميس إجتماعاً مع المستشار التجاري بسفارة الجمهورية التركية لدى ليبيا يوسف يلديز لبحث عودة أكبر خمس شركات تركية للعمل في ليبيا واستئناف تنفيذ المشروعات المنفذة لها.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد عدد من الشركات التركية القابضة الراغبة في استئناف عملها بدولة ليبيا ومناقشة المعوقات التي تواجهها والدور المناط بوزارة الإقتصاد والتجارة في تذليلها من خلال إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية.

وأشار المستشار القانوني للوزير التركي أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوصيات وزير الاقتصاد وما تم الاتفاق عليه خلال لقائه السفير التركي بالأيام الماضية حول عودة الشركات التركية واختيار خمس منها كمرحلة أولى حتى تستأنف عملها في دولة ليبيا بأقرب وقت. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية