لجنة الدفاع النيابية المصرية: مصر حريصة على أمن الشعب الليبي وسلامه أراضيه

ليبيا – أشاد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري يحيى كدواني بتوجيهات الرئيس لمصري عبدالفتاح السيسي لـ اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بزيارة طرابلس لدعم الاستقرار في ليبيا.

كدواني وفي تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” المصري أشار إلى أهمية زيارة رئيس المخابرات العامة إلى طرابلس والتي تأتي في ضوء الاهتمام المصري بتحقيق الأمن والاستقرار في محيط ليبيا الاستراتيجي، مؤكدًا أن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، حيث إن مصر تحمي المنطقة من خطر الإرهاب وأطماع الآخرين في ثروة ليبيا النفطية.

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أكد أن مصر تسعى دائمًا لحماية مقدرات الشعب الليبي الاقتصادية، كما أن مصر حريصة على أمن الشعب الليبي وسلامه أراضيه، موضحًا أن زيارة رئيس المخابرات العامة إلى طرابلس تتم لصالح الشعبين المصري والليبي والمنطقة العربية كلها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية