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عقيله صالح لـ«رئيس خارجية البرلمان الإيطالي»: حريصون على الاستفادة من خبراتكم الواسعة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس المستشار “عقيله صالح” بالعاصمة الإيطالية روما، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي “بييرو فاسينو”.

وبحث اللقاء، الذي حضره نائب مقرر مجلس النواب الليبي صباح جمعة والنائب عبدالقادر يحيي،  سبل دعم البرلمان الإيطالي لنظيره الليبي بالخبرات وتبادل الزيارات البرلمانية للاطلاع عن كثب على جوانب العمل  البرلماني في إيطاليا .

وتناول اللقاء أيضا، تعزيز التعاون المشترك بين المجلسين وتقريب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

كما تم مناقشة نقل الخبرات الإيطالية في مجال العمل البرلماني وإقامة دورات لموظفي ديوان مجلس النواب الليبي لما للبرلمان الإيطالي من خبرة واسعة في هذا الصدد .

الجذير بالذكر، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها عقيله صالح والوفد المرافق له في العاصمة الإيطالية روما والتي التقى خلالها عددا من المسؤولين الإيطاليين .

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«رئيس خارجية البرلمان الإيطالي» الاستفادة حريص خبرات الواسعة عقيله صالح

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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