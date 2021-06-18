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رئيس اتحاد عمال مصر: نستهدف تسفير مليون عامل مصري للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا كمرحلة أولى

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي إن المردود الاقتصادي الذي سينتج عن الاتفاق المنتظر بين مصر وليبيا، بشأن مشاركة العمالة المصرية في الإعمار، سيكون له مساران إيجابيان، أولهما تخفيف معدلات البطالة في مصر.

البدوي و في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أوضح أن المستهدف في المرحلة الأولى لإعمار ليبيا سيكون تسفير مليون عامل مصري، والمسار الثاني زيادة معدلات النقد الأجنبي الناتج من تحويلات المصريين العاملين في ليبيا لخزينة الدولة.

وبين أن وضع العمالة المصرية في ليبيا سينظمه اتفاق رسمي بين الدولتين، وهو ما سيحدُّ من السفر غير الشرعي للعمالة بدون إجراءات دخول رسمية.

ولفت البدوي إلى الإشراف الكامل لمكتب التمثيل العمالي المصري في ليبيا على أوضاع العمال المصريين، والمساهمة في تذليل أي عقبات ستواجههم.

البدوي اختتم قائلًا: إن عمليات الربط الإلكتروني بين البلدين ستحدد الاحتياجات الفعلية من الجانب الليبي لعدد العمالة والمهن المطلوبة من مصر”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لماذا مصر من دون دول العالم ملحة ومصرة ومستعجلة على تصدير هذا العدد الهائل ( الذي يعتبر نصف الشعب الليبي ) كعمالة الى ليبي في هذه الحالة التي تعاني منها ليبيا من فقدان الامن والانقسام الحاصل داخل الدولة … ؟؟؟؟

    السؤال هل مصر تخطط لغزو ليبيا بطريقة ( حصان طروادة ) على شكل 3 مليون عامل مصري او الاسواء توطينهم ؟؟؟ اما هناك شيء يدبر في الخفاء على الشعب الليبي وليبيا؟؟؟؟!!!!

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