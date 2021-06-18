رئيس اتحاد عمال مصر: نستهدف تسفير مليون عامل مصري للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا كمرحلة أولى

ليبيا – قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي إن المردود الاقتصادي الذي سينتج عن الاتفاق المنتظر بين مصر وليبيا، بشأن مشاركة العمالة المصرية في الإعمار، سيكون له مساران إيجابيان، أولهما تخفيف معدلات البطالة في مصر.

البدوي و في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أوضح أن المستهدف في المرحلة الأولى لإعمار ليبيا سيكون تسفير مليون عامل مصري، والمسار الثاني زيادة معدلات النقد الأجنبي الناتج من تحويلات المصريين العاملين في ليبيا لخزينة الدولة.

وبين أن وضع العمالة المصرية في ليبيا سينظمه اتفاق رسمي بين الدولتين، وهو ما سيحدُّ من السفر غير الشرعي للعمالة بدون إجراءات دخول رسمية.

ولفت البدوي إلى الإشراف الكامل لمكتب التمثيل العمالي المصري في ليبيا على أوضاع العمال المصريين، والمساهمة في تذليل أي عقبات ستواجههم.

البدوي اختتم قائلًا: إن عمليات الربط الإلكتروني بين البلدين ستحدد الاحتياجات الفعلية من الجانب الليبي لعدد العمالة والمهن المطلوبة من مصر”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية