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إحباط محاولة تهريب 895 ألف يورو إلى تركيا من مطار مصراتة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ضبط رجال جهاز الأمن الداخلي بمطار مصراتة وبالتعاون مع الجهات الأمنية العاملة بالمطار أمس الخميس أحد افراد طاقم الضيافة برحلة الخطوط الجوية الأفريقية المتجهة لإسطنبول، وبحوزته مبلغ مالي من العملة الأجنبية، ينوي تهريبه إلى تركيا.

الأجهزة الأمنية ضبطت المدعو “م.ي.ا.م” ليبي الجنسية من مواليد 1989 أحد أفراد طاقم الضيافة برحلة الخطوط الجوية الأفريقية المتجهة لإسطنبول، وبحوزته مبلغ مالي من العملة الأجنبية يقدر بحوالي 895.200 ثمانمائة وخمسة وتسعون ألفًا ومائتي يورو، كان ينوي تهريبها لتركيا.

وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المهرب وأحالته لمركز جمرك المنفذ من حيث الاختصاص.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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