المنقوش تلتقي نظيرها المصري غدا في القاهرة

أفادت وزارة الخارجية المصرية، بأن نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية تصل إلى مصر، غدا السبت، وذلك بناء على دعوة تلقتها من نظيرها المصري سامح شكري، خلال لقائهما في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش الوزاري العربي.

وأوضح بيان الخارجية المصرية، أنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيرته الليبية، في قصر التحرير بالقاهرة، على أن يعقب اللقاء مؤتمر صحافي مشترك.

وتأتي زيارة المنقوش، إلى مصر بعد يومين من زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قد استقبل صباح أمس الخميس، بديوان رئاسة الوزراء، رئيس المخابرات بجمهورية مصر العربية والوفد الوزاري المرافق له بحضور رئيس المخابرات اللواء حسين العائب ووزير الداخلية خالد مازن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

كما التقى “كامل” القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، أن اللقاء تناول “سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات”.

ومن جانبه اطلع رئيس المخابرات المصري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية على نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس في مايو الماضي، وآلية التنسيق بشأن تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين.

وأكد البيان، أن اللقاء تناول الدور الإيجابي لجمهورية مصر العربية في تعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء التنسيق لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى جمهورية مصر العربية لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية واستكمال ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات.