اوحيدة: المبادرة الفرنسية لإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا جاءت تناغمًا مع انعقاد مؤتمر برلين 2

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن المبادرة الفرنسية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا جاءت تناغمًا مع انعقاد مؤتمر برلين 2 الشهر الجاري، وأنها جاءت بالتنسيق مع الدول المهتمة بالشأن الليبي بدءًا بأمريكا، ويبقى التحدي قائمًا على تفاهمات الدول الكبرى في “برلين 2″، والتي لها مصالحها، لا سيما الاستراتجية هنا وهناك.

اوحيدة وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس أضاف: “نود أن تترجم هذه المبادرة على هيئة قرارات شجاعة من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بدل الانشغال بقرارات هدفها الإرضاء بالتوسع في التكليفات والتعيينات، ولينشغلوا بملف هام مثل المرتزقة والقوات الأجنبية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية