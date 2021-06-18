معلقًا على أحداث العجيلات.. معزب: الاشتباكات بين الميلشيات بعموم ليبيا ليس أمر جديد

ليبيا – اتفق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب مع الطرح الذي يؤكد عدم امتلاك المجلس الرئاسي أدوات يستطيع توظيفها لضبط الوضع الأمني.

معزب وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية علق الوضع الأمني الذي تشهدة مدينة العجيلات، مبيناً أن الوضع يشمل ويمتد إلى عموم التراب الليبي، نظرًا لانتشار ظاهرة الميلشيات بعموم البلاد.

وأوضح أن الاشتباكات بين الميلشيات بعموم ليبيا ليست جديدة، وأغلبها ناجم عن الصراع على المال والنفوذ، ولا علاقة له بالسياسة.

معزب استبعد أن تتم السيطرة على أوضاع الميلشيات في المستقبل القريب، موضحًا أن الأمر يتعلق بترتيبات سياسية تأتي بقيادات قوية ومقبولة وببرنامج إداري واقتصادي وأمني، مع إتاحة الفرص الاستثمارية والعمل للشباب ليبتعد عن الانضمام للميلشيات كوسيلة للرزق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية