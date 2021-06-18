قبائل الطوارق: الجيش الوطني وفر الخدمات اللازمة لتشغيل مطار غات

قال مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، إن الجيش الوطني الليبي وفر الخدمات اللازمة لإعادة تشغيل مطار غات المدني بالجنوب الغربي للبلاد بالتوازي مع حربه على الإرهاب بالمنطقة .

وقال المتحدث باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق بليبيا ” حسين كويوي” في تصريح نقلته “العين الإخبارية” ، اليوم الجمعة، إنه تسلم معدات ضرورية لإعادة العمل بمطار غات الدولي المدني، وصلت لإدارة المطار من القيادة العامة للجيش الليبي ، مشيرا إلى أن هذه التجهيزات تتمثل مكيفات التغذية العالية والمتوسطة، وأجهزة اتصالات حديثة عالية الجودة، ومعدات تقنية حديثة طابعات وحواسيب، وإسعافات أولية وسرير طبي، وماكينات لتنظيف الأرضية والمفروشات، وأثاث مكتبي وثلاجات .

وتابع كويري، القيادة العامة مستمرة في دعم المنطقة بما تحتاجه من خدمات الأساسية والضرورية وعلى كافة الاصعدة والمستويات في جميع القطاعات ببلدية غات من خلال التعاون والتنسيق مع مسؤولة العلاقات الخارجية بمجلس شيوخ قبائل الطوارق مبروكة الشريف .

ونقل ” كويوي ” عن مبروكة الشريف مسؤولة العلاقات الخارجية بمجلس شيوخ قبائل الطوارق، شكرها للقائد العام للجيش الليبي المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر الذي سير هذه الخدمات، التي تتوجه للمنطقة للمرة الأولى منذ عام 2011

وأكد ” كويوي ” أن المجلس سيستقبل الأحد في مطار سبها لجنة من الأطباء الذين سيتوجهون إلى غات لمتابعة المشاكل الصحية المنتشرة في المنطقة ، مؤكدا أن قبائل الطوارق وأهالي مناطق أوباري وغات في الجنوب الغربي سعداء جدا باهتمام القيادة العامة للجيش الليبي بهم كأول جهة حكومية منذ عام 2011 .

وأشار القائد العام للجيش الليبي المشير حفتر قد أكد خلال اجتماعه الأخير مع مجلس شيوخ قبائل الطوارق إلى عدم تفرقته بين أصحاب الأرقام الإدارية المؤقتة -جنسية غير كاملة- والأرقام الوطنية في كافة المناطق الليبية من حيث تقديم الدعم والأمن وتيسير الخدمات ناقلا عنه قوله : “القيادة تراهم ليبيين والقيادة لا تستثني أحدا “.