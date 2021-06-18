حويلي: فرنسا لن تستطيع إخراج المرتزقة من ليبيا وستفشل مثلما فشلت في مالي

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن فرنسا لن تستطيع إخراج المرتزقة من ليبيا، وستفشل مثلما فشلت في مالي، خاصة أن مرتزقة الفاغنر الروس أعلى تدريبًا من القوات الإرهابية في مالي، بحسب زعمه.

حويلي الموالي بشدة لتركيا وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس قال زاعمًا: “قرارات حلف الناتو الأخيرة جاءت بمثابة موافقة لتركيا على التعامل بقوة مع مجموعة فاغنر في ليبيا، لذا أعتقد أن هذا سيؤدي إلى اتفاق تركي روسي، وهو الأمر الذي يسهل إخراج المرتزقة والأجانب من داخل ليبيا”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية