أبو جناح: دور الشباب هام لتنمية واستقرار ليبيا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح ، وزير الشباب فتح الله الزني، لمناقشة رؤية وبرامج الوزارة، واستعداداتها لتنظيم المخيمات الصيفية

واستعرض أبو جناح، برامج وزارة الشباب الخاصة بالجنوب، وسبل تفعيل كافة الأنشطة الداعمة لهم، كما شدد نائب رئيس الحكومة على أهمية دعم دور الشباب في التنمية واستقرار ليبيا.

وأمس، استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح مدراء شركات توزيع النفط، ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية وخططها لتوفير الوقود للمواطنين بمدن الجنوب، وبحث اللقاء آليات توزيع الوقود في مناطق الجنوب وضمان وصوله للمواطنين بأسعاره الرسمية، والنظر في إمكانية زيادة كمية الوقود التي تتزود بها المناطق الجنوبية.

من جانبه، نوه أبوجناح على محطات توزيع الوقود باتباع خطط التوزيع المنسق عليها مع عمداء البلديات ومدراء مديريات الأمن بالمنطقة.