الآغا: سبب تخفيف العقوبات على مؤسسة الاستثمار هو بيع أصولها لصالح دول معرقلة لاستقرار ليبيا

ليبيا- اعتبر رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي في البيضاء رمزي الآغا أن مطالبات حكومة الوحدة الوطنية الساعية إلى تخفيف العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار مريبة، ولا سيما في ظل عدم وجود معلومات كافية عن البنود التي ستخفف، مما يترتب عليه ضياع أموال المؤسسة في ظل حكومة غير منتخبة، وجاءت باتفاق دولي لتيسير أعمال حتى الوصول إلى الانتخابات.

الآغا وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” الجمعة قال: “هذه الحكومة لا أثق فيها ولا ندري ما هي غايتها باستثناء غاية واحدة قد تكون نهب هذه الأموال وبيع هذه الأصول لصالح دول معرقلة للاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، وهذا التخفيف له عواقب وخيمة على البلاد”.

وبين الآغا أن من له الحق في هذه إجراء هذه المطالبات هو مجلس النواب في حال رأى له ضرورة بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية بعد دراسته.

الآغا دفع نحو عدم قبول مجلس الأمن لهذه المطالب؛ لأن هذا الموضوع يعتبر له حساسية كبيرة، خاصة أن الحكومة الحالية منبثقة من اتفاق سياسي مؤقت للوصول للانتخابات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية