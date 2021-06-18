مصادر إيطالية تكشف مضمون 51 نقطة في وثيقة «برلين 2»

كشفت وكالة «نوفا» الإيطالية عن 51 نقطة تضمنتها مسودة وثيقة مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا مع تواصل المفاوضات المكثفة التي تجريها الدبلوماسية الألمانية والأمم المتحدة للانتهاء من إعدادها، فيما تتعدد الرسائل بشأن توقيت زيارة رئيسي مجلس نواب عقيلة صالح و الرئاسي محمد المنفي إلى روما لتزامنها قبيل انعقاد الندوة الدولية.

وينعقد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا يوم 23 يونيو بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بحضور كبار ممثلي حكومات ليبيا، والجزائر والصين، والكونغو الديمقراطية (رئيس الاتحاد الأفريقي)، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمغرب، وهولندا، وروسيا، وسويسرا، وتونس، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

أبرز بنود وثيقة «برلين 2»

ونقلت «نوفا» عن مصادر إيطالية دبلوماسية في برلين أن ألمانيا والأمم المتحدة تعملان على وثيقة نهائية من 51 نقطة لا تزال محل مفاوضات مكثفة.

وحسب المصادر، التي لم تسمها الوكالة، ستؤكد الوثيقة على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول، الذي عقد في 19 يناير 2020، متمثلا في «توقف الأعمال العدائية، واستمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار النفطي، وتشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب».

كما ستدعو جميع الأطراف إلى بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار.

إنشاء قوة أمنية وعسكرية موحدة

كما سينص البيان الختامي أيضا على أهمية إنشاء قوات أمنية وعسكرية ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة بدورها، والتسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة المدنية، الأمنية والعسكرية.

وفيما يتعلق بملف المهاجرين، سيدعو البيان الختامي السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز إيواء المهاجرين وطالبي اللجوء، والحرص على توافق تشريعات الهجرة واللجوء مع القانون الدولي والمعايير والمبادئ المعترف بها دوليًا.

تحركات إيطالية لإنجاح «برلين 2»

تقرير الوكالة الايطالية سلط الضوء أيضا على شروع روما منذ فترة طويلة في تحركات دبلوماسية وصفتها بـ«غير المتسرعة و الصامتة» الرامية إلى دعم نجاح مؤتمر برلين 2 حول ليبيا بمشاركة الجهات الفاعلة الدولية والوطنية الرئيسية المتداخلة في الأزمة الليبية.

وفي هذا السياق، التقى صالح الخميس في روما برئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو ووزير الخارجية لويغي دي مايو إلى جانب لقاء مبرمج مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بييرو فاسينو.

وأكدت مصادر «نوفا» أن الحكم على نتائج هذه الزيارة سيتم عقب انعقاد المؤتمر، موضحة أنها تكتسي أهمية بالنظر إلى أنها ذات هدف مزدوج.

وتسعى روما إلى إرسال رسالة دعم قوية للعملية السياسية بهدف تقريب وجهات النظر وتوافقها على القاعدة الدستورية الضرورية لتنظيم الانتخابات في موعدها، برعاية أممية، وقطع الطريق على الراغبين في الحفاظ على الوضع الراهن.

وتهدف إيطاليا إلى تشجيع السلطات الليبية على المطالبة بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، والشروع في المصالحة الوطنية والحفاظ على الوحدة الليبية، وفق «نوفا».

من جانبه، سيلتقي المنفي الثلاثاء المقبل، عشية مؤتمر «برلين 2»، الرئيس الإيطالي سيرغيو ماتاريلا في قصر كيرينالي قبل التوجه إلى قصر كيجي للقاء رئيس الوزراء ماريو دراغي.

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