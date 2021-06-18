آمر محور الزطارنة بـ”بركان الغضب” يرحب بإعادة فتح السفارة اليونانية بطرابلس

الوكيل والقائم بالأعمال اليوناني تبادلا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية وجهات النظر حول مجمل القضايا التي تهم البلدين.

ورحب الوكيل بالخطوات التي اتخذتها اليونان، ومنها إعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر، وخاصة بعد الزيارة التي أداها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكس إلى ليبيا في السادس من أبريل الماضي، كذلك الزيارة التي آداها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى اليونان، في الرابع عشر من شهر أبريل الماضي.