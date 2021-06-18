قبائل الطوارق: الجيش الليبي وفر الخدمات اللازمة لتشغيل مطار غات

أكد مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، إن الجيش الوطني الليبي وفر الخدمات اللازمة لإعادة تشغيل مطار غات المدني بالجنوب الغربي للبلاد بالتوازي مع حربه على الإرهاب بالمنطقة .

وقال المتحدث باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق بليبيا حسين كويوي، في تصريح نقلته “العين الإخبارية”، اليوم الجمعة، إنه تسلم معدات ضرورية لإعادة العمل بمطار غات الدولي المدني، وصلت لإدارة المطار من القيادة العامة للجيش الليبي ، مشيرا إلى أن هذه التجهيزات تتمثل مكيفات التغذية العالية والمتوسطة، وأجهزة اتصالات حديثة عالية الجودة، ومعدات تقنية حديثة طابعات وحواسيب، وإسعافات أولية وسرير طبي، وماكينات لتنظيف الأرضية والمفروشات، وأثاث مكتبي وثلاجات .

وتابع كويوي، القيادة العامة مستمرة في دعم المنطقة بما تحتاجه من خدمات الأساسية والضرورية وعلى كافة الاصعدة والمستويات في جميع القطاعات ببلدية غات من خلال التعاون والتنسيق مع مسؤولة العلاقات الخارجية بمجلس شيوخ قبائل الطوارق مبروكة الشريف .

ونقل كويوي عن مبروكة الشريف مسؤولة العلاقات الخارجية بمجلس شيوخ قبائل الطوارق، شكرها للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر الذي سير هذه الخدمات، التي تتوجه للمنطقة للمرة الأولى منذ عام 2011

وأكد كويوي أن المجلس سيستقبل الأحد في مطار سبها لجنة من الأطباء الذين سيتوجهون إلى غات لمتابعة المشاكل الصحية المنتشرة في المنطقة ، مؤكدا أن قبائل الطوارق وأهالي مناطق أوباري وغات في الجنوب الغربي سعداء جدا باهتمام القيادة العامة للجيش الليبي بهم كأول جهة حكومية منذ عام 2011 .

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

