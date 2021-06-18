معزب: الاشتباكات بين المليشيات بعموم ليبيا ليست جديدة

أكد عضو ما يسمى “مجلس الدولة” محمد معزب، الجمعة، عدم امتلاك المجلس الرئاسي أدوات يستطيع توظيفها لضبط الوضع الأمني.

معزب، وفي تصريحات صحفية، قال: “إن هذا الوضع يشمل ويمتد إلى عموم التراب الليبي نظرا لانتشار ظاهرة المليشيات بعموم البلاد”، على حد زعمه.

وعلق على الاشتباكات التي وقعت بين الميليشيات المسلحة بمدينة العجيلات مؤخرا، قائلا إن “الاشتباكات بين المليشيات بعموم ليبيا ليست جديدة، وأغلبها ناجم عن الصراع على المال، والنفوذ ولا علاقة له بالسياسة”.

واستبعد معزب أن تتم السيطرة على أوضاع المليشيات في المستقبل القريب، موضحا أن “الأمر يتعلق بترتيبات سياسية تأتي بقيادات قوية ومقبولة، وببرنامج إداري واقتصادي وأمني، مع إتاحة الفرص الاستثمارية والعمل للشباب ليبتعد عن الانضمام للمليشيات كوسيلة للرزق”.

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