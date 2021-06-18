نوفا: ألمانيا والأمم المتحدة تعملان على وثيقة نهائية لمؤتمر برلين تتكون من 51 نقطة

ليبيا – شرعت إيطاليا منذ فترة طويلة في تحركات دبلوماسية غير متسرعة وصامتة رامية إلى دعم نجاح مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، بمشاركة الجهات الفاعلة الدولية والوطنية الرئيسية المتداخلة في الأزمة الليبية.

وبحسب ماذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية من المنتظر أن يتوجه بعض القادة السياسيين الليبيين، على غرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى إيطاليا خلال الأيام المقبلة لإجراء مباحثات.

وأكدت مصادر مطلعة للوكالة أن الحكم على نتائج هذه الزيارة سيتم عقب انعقاد مؤتمر برلين2، موضحة أنها تكتسي أهمية بالنظر إلى أنها ذات هدف مزدوج.

كما تسعى حكومة روما إلى إرسال رسالة دعم قوية للعملية السياسية، بهدف تقريب وجهات النظر وتوافقها على القاعدة الدستورية الضرورية لتنظيم انتخابات 24 ديسمبر 2021، في موعدها المحدد في إطار خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، وقطع الطريق على الراغبين في الحفاظ على الوضع الراهن.

من ناحية أخرى، تهدف إيطاليا إلى تشجيع السلطات الليبية على المطالبة بقوة بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد والشروع في المصالحة الوطنية والحفاظ على الوحدة الليبية.

من جانبه، سيلتقي المنفي يوم الثلاثاء 22 يونيو عشية مؤتمر برلين 2، بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في قصر كيرينالي، قبل التوجه إلى قصر كيجي للقاء رئيس الوزراء ماريو دراغي.

كما سينعقد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا يوم 23 يونيو بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بحضور كبار ممثلي حكومات الجزائر والصين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (رئيس الاتحاد الأفريقي)، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وليبيا، والمغرب، وهولندا، وروسيا، وسويسرا، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وبحسب ما علمته وكالة نوفا عن مصادر دبلوماسية في برلين، تعمل الدبلوماسية الألمانية والأمم المتحدة على وثيقة نهائية من 51 نقطة ما تزال محل مفاوضات مكثفة وستؤكد من جهة على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في 19 يناير 2020 (توقف الأعمال العدائية؛ استمرار وقف إطلاق النار؛ ورفع الحصار النفطي؛ تشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب).

وستدعو من جهة أخرى جميع الأطراف إلى أن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضًا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار.

كما سينص البيان الختامي أيضًا على أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة، بدورها وكذلك التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة المدنية، الأمنية والعسكرية.

وفيما يتعلق بملف المهاجرين، سيدعو البيان الختامي السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، والحرص على توافق تشريعات الهجرة واللجوء مع القانون الدولي والمعايير والمبادئ المعترف بها دوليًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية