النايض يبحث مع السفير الإيطالي ترتيبات مؤتمر برلين 2

عقد عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا، اجتماعا افتراضيا، مساء الجمعة، مع جوزيبي بوتشينو، السفيرالإيطالي لدى ليبيا، من طرابلس، وتناقشا في التحضيرات لمؤتمر برلين 2 وإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر، بحسب إيجاز صحفي لتكتل إحياء ليبيا.

وأمس الخميس، اجتمع عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، افتراضيا، من بنغازي، مع المبعوث الخاص الفرنسي بول سولير، من باريس؛ وبحث النايض مع سولير خلال الاجتماع، الترتيبات الخاصة بمؤتمر «برلين 2»، وإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر 2021، وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وكان النايض، قد ناقش صباح الأربعاء، مع نيكولاس هوبتون، السفير البريطاني لدى ليبيا، خلال اجتماعًا افتراضيا، التحضيرات لمؤتمر (برلين 2)، وإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل.