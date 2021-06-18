ليبيا الان

المستشار صالح لرئيس خارجية البرلمان الإيطالي: حريصون على الاستفادة من خبراتكم الواسعة

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالعاصمة الإيطالية روما، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي بييرو فاسينو.

وبحث اللقاء، الذي حضره نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة وعبدالقادر يحيي،  سبل دعم البرلمان الإيطالي لنظيره الليبي بالخبرات وتبادل الزيارات البرلمانية للاطلاع عن كثب على جوانب العمل  البرلماني في إيطاليا .

وتناول اللقاء أيضا، تعزيز التعاون المشترك بين المجلسين وتقريب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

كما تم مناقشة نقل الخبرات الإيطالية في مجال العمل البرلماني وإقامة دورات لموظفي ديوان مجلس النواب الليبي لما للبرلمان الإيطالي من خبرة واسعة في هذا الصدد .

الجذير بالذكر، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها عقيله صالح والوفد المرافق له في العاصمة الإيطالية روما والتي التقى خلالها عددا من المسؤولين الإيطاليين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك