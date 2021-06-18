المستشار صالح لرئيس خارجية البرلمان الإيطالي: حريصون على الاستفادة من خبراتكم الواسعة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالعاصمة الإيطالية روما، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي بييرو فاسينو.

وبحث اللقاء، الذي حضره نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة وعبدالقادر يحيي، سبل دعم البرلمان الإيطالي لنظيره الليبي بالخبرات وتبادل الزيارات البرلمانية للاطلاع عن كثب على جوانب العمل البرلماني في إيطاليا .

وتناول اللقاء أيضا، تعزيز التعاون المشترك بين المجلسين وتقريب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

كما تم مناقشة نقل الخبرات الإيطالية في مجال العمل البرلماني وإقامة دورات لموظفي ديوان مجلس النواب الليبي لما للبرلمان الإيطالي من خبرة واسعة في هذا الصدد .

الجذير بالذكر، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها عقيله صالح والوفد المرافق له في العاصمة الإيطالية روما والتي التقى خلالها عددا من المسؤولين الإيطاليين .

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