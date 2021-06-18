ليبيا الان

«كرموس»: القاعدة الدستورية محل خلاف وستعرقل الانتخابات

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، عادل كرموس، إن أغلب الأطراف السياسية الليبية حريصة على إنهاء المراحل الانتقالية.

وأضاف كرموس، خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أنه رغم التصريحات القوية من البعثة، وعزمها إجراء الانتخابات في موعدها، إلا أن الواقع العملي بعيد عن هذه التصريحات، خاصة في ظل تعمد البعثة التعاون في إقرار مسار دستوري يحكم تلك الانتخابات، وتجاهل ما توافق عليه بين “النواب” و”الدولة” في مدينة الغردقة” على حد تعبيره.

وأضاف أن القاعدة الدستورية جل موادها محل خلاف، إضافة إلى أن صدورها عن جسم غير منتخب، يجعلها محلا للطعن.

ويرى أن إجراء انتخابات في التاريخ المحدد غير ممكن من حيث ضيق الوقت، وعدم الوصول للإطار الدستوري”.

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القاعدة الدستورية عرقلة الانتخابات كرموس محل الخلاف

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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