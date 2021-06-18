الميليشياوي محمد عيسى يجري مباحثات مع سفيري اليونان وكوريا

اجتمع القيادي بصفوف ميليشيات “بركان الغضب” ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الدبيبة محمد خليل عيسى أمس الخميس مع سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سونغ سو وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى ليبيا.

الوكيل أعرب بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها السفير الكوري لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين طيلة فتره عمله في ليبيا، مثمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

من جانبه أعرب السفير الكوري عن شكره وامتنانه لكافة التسهيلات التي قدمت له خلال فترة عمله سواء من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، والوزارات ، والمؤسسات الأخرى.

وعبر السفير عن دعم بلاده للمجلس الرئاسي ولحكومة الوحدة الوطنية، متمنياً ارساء دعائم الأمن والإستقرار والإزدهار في ليبيا.

وفي سياق متصل التقى الميليشياوي محمد عيسى خليل الخميس القائم بالأعمال اليوناني إيوانيس ستما انيكوس.

الميليشياوي والقائم بالأعمال اليوناني تبادلا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية وجهات النظر حول مجمل القضايا التي تهم البلدين.

ورحب الميليشياوي بالخطوات التي اتخذتها اليونان، ومنها إعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر، وخاصة بعد الزيارة التي أداها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكس إلى ليبيا في السادس من أبريل الماضي، كذلك الزيارة التي آداها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى اليونان، في الرابع عشر من شهر أبريل الماضي.

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