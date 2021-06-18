اختراع جهاز قياس يعمل بغاز الهيليوم في معهد النفط الليبي

تمكن المهندس بمعهد النفط الليبي محمد عمارة من اختراع جهاز قياس المسام يعمل بغاز الهيليوم، بدلا من الزئبق.

وتأتي أهمية الاختراع إلى استبدال الزئبق بالهليوم، نظرا لخطورة الأول على الإنسان، حسب بيان المعهد على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

ونفذ عمارة العديد من الدراسات والأبحاث والتجارب حتى الوصول إلى الشكل النهائي للجهاز، كما جرى إرسال عينات إلى جهات مختصة في دول مثل بريطانيا ومصر وتونس، وذلك للتأكد من جودتها وفاعليتها.

وتمكن معهد النفط الليبي من تجربة الجهاز، لتظهر نتائجه مطابقة للمواصفات العالمية.

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