كدفعة أولى.. وزارة التجارة تبحث عودة أكبر 5 شركات تركية للعمل في ليبيا

عقد المستشار القانوني لوزير الاقتصاد والتجارة شذر عبد الحميد الصيد، اجتماعا مع المستشار التجاري بسفارة الجمهورية التركية لدى ليبيا ، بمقر الوزارة وذلك لبحث عودة أكبر خمس شركات تركية للعمل في ليبيا واستئناف تنفيذ المشروعات المنفذة لها.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، استعرض الاجتماع عدد من الشركات التركية القابضة الراغبة في استئناف عملها بليبيا ومناقشة المعوقات التي تواجهها والدور المناط بوزارة الاقتصاد والتجارة في تذليلها من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية.

وأشارت المستشارة القانونية للوزير، إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوصيات الوزير وما تم الاتفاق عليه خلال لقائه السفير التركي بالأيام الماضية حول عودة الشركات التركية واختيار خمس منها كمرحلة أولى حتى تستأنف عملها في دولة ليبيا بأقرب وقت.