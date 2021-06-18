أوحيدة: السلطة الليبية تحتاج إلى «الشجاعة» لتنفيذ مبادرة «برلين 2» لإخراج المرتزقة

أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن المبادرة الفرنسية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا جاءت تناغمًا مع انعقاد مؤتمر “برلين 2” أواخر الشهر الجاري، وأنها جاءت بالتنسيق مع الدول المهتمة بالشأن الليبي بدءًا بأمريكا.

وتابع أوحيدة، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″:” يبقى التحدي قائمًا على تفاهمات الدول الكبرى في “برلين 2″، والتي لها مصالحها، لا سيما الاستراتجية هنا وهناك.

وأضاف أوحيدة:” نود أن تترجم هذه المبادرة على هيئة قرارات شجاعة من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بدل الانشغال بقرارات هدفها الإرضاء بالتوسع في التكليفات والتعيينات، ولينشغلوا بملف هام مثل المرتزقة والقوات الأجنبية”.