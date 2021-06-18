تشودوري يبحث مع وكيل الداخلية تسهيل دخول العمالة البنغلادشية إلى ليبيا

عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود سعيد، الخميس، اجتماعا بعضو البرلمان البنغلاديشي مسعود تشودوري والسفير السابق لدولة البنغلاديش لدى ليبيا الشيخ اسكندر لبحث تسهيل دخول العمالة البنغلاديشية إلى ليبيا.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الاجتماع بحث تنظيم وتسهيل إجراءات دخول العمالة من دولة البنغلاديش إلى سوق العمل الليبي وفق الشروط والقوانين واللوائح المعمول بها بالدولة الليبية.

وكان الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس قد تم بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون صلاح الدين بن سليمان ورئيس مكتب استخدام الأجانب بمصلحة الجوازات والجنسية محمد الطابوني.

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