السنوسي: برلين 2 سيعيد القطار الليبي للقضبان ومحطته النهائية الانتخابات الرئاسية

تسائل المحلل السياسي، السنوسي إسماعيل الشريف عن كيف مثّل مؤتمر برلين الأول الذي انعقد في يناير 2020 نقطة البداية لعملية السلام الراهنة بعد سنوات من الصراع بين الفرقاء الليبيين على الرغم من تضارب مصالح الرعاة له ببلادنا، وهو ما يعني وجود إمكانية كبيرة في أن تقدم نسخته الثانية دفعة قوية تسهم في إرجاع القطار الليبي إلى القضبان، وتضمن وصوله لمحطته النهائية بإجراء الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل .

وقال الشريف فى تصريحات صحفية رصدتها «الساعة 24 » إنه قد يكون ضرورياً أن يلوّح المؤتمر بإمكانية اللجوء لملتقى الحوار السياسي لاعتماد القاعدة الدستورية المطلوبة لإجراء الانتخابات، للضغط على كل من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة لإنجاز القوانين الانتخابية التي تعثر إنجازها من قِبلهما للآن، ربما برغبة بعض أعضائهما في البقاء بالسلطة والتمتع بامتيازاتها.

واختتم قائلا : قد يكون ضرورياً دعم أي من الأفكار الدولية المطروحة لسحب المرتزقة تدريجياً .