اتحاد عمال مصر: نستهدف مليون عامل مصري للمرحلة الأولى لإعمار ليبيا

قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي، إن المردود الاقتصادي الذي سينتج عن الاتفاق المنتظر بين مصر وليبيا، بشأن مشاركة العمالة المصرية في الإعمار، سيكون له مساران إيجابيان، أولهما تخفيف معدلات البطالة في مصر.

وأوضح البدوي فى تصريحات صحفية رصدتها ” الساعة 24 “، أن المستهدف في المرحلة الأولى لإعمار ليبيا سيكون تسفير مليون عامل مصري، والمسار الثاني زيادة معدلات النقد الأجنبي الناتج من تحويلات المصريين العاملين في ليبيا لخزينة الدولة.

ولفت البدوي إلى الإشراف الكامل لمكتب التمثيل العمالي المصري في ليبيا على أوضاع العمال المصريين، والمساهمة في تذليل أي عقبات سوف تواجههم.

واختتم البدوي قائلًا:” إن عمليات الربط الإلكتروني بين البلدين ستحدد الاحتياجات الفعلية من الجانب الليبي لعدد العمالة والمهن المطلوبة من مصر”.