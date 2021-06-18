القيادة العامة ترسل تجهيزات شاملة لإدارة مطار غات الدولي

أرسلت القيادة العامة للقوات المسلحة، الجمعة، تجهيزات شاملة لإدارة مطار غات الدولي.

مراسلنا بغات، أوضح أن التجهيزات تتكون من مكيفات التغذية العالية والمتوسطة وآلات تصوير ملونة وعادية وأجهزة اتصالات وفاكسات وحواسيب حديثة عالية الجودة واسعافات أولية ومفروشات متنوعة وسرير طبي لنقل المرضى وثلاجات ومكاتب وطاولات اجتماعات وأجهزة إلكترونية لتنظيف المفروشات.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر القاضية بدعم كافة القطاعات الحيوية في بلدية غات عبر جسر جوي وبري.

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