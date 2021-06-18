رئيس لجنة الخارجية النيابية الإيطالية للمستشار صالح: إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل مهم

قال رئيس اللجنة الخارجية في مجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو، عقب استقباله رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في روما، إنه “يجب أن تستمر عملية الاستقرار والتهدئة في ليبيا، مع احترام موعد 24 ديسمبر المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

فاسينو، وفي تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية، أضاف: أن “إيطاليا تعتبر تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا أولوية مطلقة” مؤكداً “دعم روما الكامل للسلطة المؤقتة والدولة الليبية لتنفيذ المراحل التالية من الانتقال المؤسسي (الدستور)، وقانون الانتخابات، والميزانية، وتنصيب سلطات الرقابة”.

كما شدد على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار، وخروج جميع القوات العسكرية الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأكد أنه إلى جانب البرلمان الأوروبي، فإن البرلمان الإيطالي أيضًا يؤكد على استعداده لتقديم دور للدعم الفني في تحديد العمل البرلماني ونشاطه، كما هو الحال بين لجان البرلمان الإيطالي والليبي.

وعلى المستوى الثنائي شدد على ضرورة تعاون ايطاليا وليبيا في العديد من الملفات الإستراتيجية، مشيراً الى ملفات إعادة إعمار المنطقة واستقرارها، من خلال تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، وتنفيذ اتفاقية 2008، كما تم الاتفاق عليه في زيارة رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي الى طرابلس أخيراً.

وبشأن ملف الهجرة، أكد فاسينو أن هذه القضية يجب إدارتها معاً، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتفعيل اتفاقيات الهجرة القانونية، والممرات الإنسانية، وإشراك المؤسسات الدولية لاحترام حقوق الإنسان.

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