وزير الخارجية الإيطالي للمستشار صالح: نؤكد دعمنا الكامل لاستقرار ليبيا

استقبل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الخميس، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في مقر الوزارة بروما.

ويأتي هذا اللقاء، قبل أيام من عقد مؤتمر برلين بشأن ليبيا في 23 يونيو، وفقا لما نقلته وكالة نوفا للآنباء.

وجدد دي مايو دعم إيطاليا الكامل لاستقرار البلاد وعزمها على التعاون مع السلطة المؤقتة ومع جميع أفرع الدولة الليبية، لدعم المراحل المقبلة من الانتقال المؤسسي، والتي يكون فيها مجلس النواب، مدعواً للعب دور حاسم.

وشدد دي مايو بشكل خاص على ضرورة تحديد الأساس الدستوري والقانوني، والموافقة على قانون الانتخابات حتى تتم الانتخابات فعليًا في الموعد المقرر لها، في 24 ديسمبر المقبل.

كما أشار دي مايو إلى أهمية الموافقة على الميزانية الموحدة لعام 2021، والتي تعتبر ضرورية لصالح تحسين الظروف الاجتماعية في ليبيا، وضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مع انسحاب جميع المقاتلين الأجانب، والمرتزقة من البلاد.

على المستوى الثنائي، أكد دي مايو أيضًا اهتمام إيطاليا في زيادة تعزيز عملية إعادة إطلاق الشراكة الإيطالية الليبية، مشيداً بزيارة رئيس الوزراء الليبي دبيبة إلى روما.

وأكد أيضاً اهتمام إيطاليا بالسوق الليبية، في سياق منتدى الأعمال الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الإيطالية على هامش الزيارة، بالإضافة إلى إعادة تنشيط المشاريع في القطاعات التقليدية للتعاون، بدءًا من البنى التحتية.

وأكد دي مايو أيضًا استعداد إيطاليا لبدء وتعميق التعاون في مجالات استراتيجية أخرى، مثل الطاقة والثقافة وعلم الآثار والصحة.

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