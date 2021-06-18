نشاط سياسي من العجيلات: مدينتنا باتت مدينة أشباح بسبب هجوم همج الزاوية وحقرائها

قال الناشط السياسي من العجيلات رضا الوحيشي:” أسبوع كامل مر على هجوم همج الزاوية وحقرائها على مدينة العجيلات وترويع سكانها دون أن ينبس ببنت شفة أحد نائيبيها أو عضو مجلس الدولة عنها”.

الوحيشي، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أضاف: ”رأينا أحدهم يناقش ميزانية دولة لم تلتفت إلى مدينته التي هي من أوصله إلى هذا المستوى”.

وتابع: ”أسبوع كامل والمدينة شبه مدينة أشباح بعد ماكانت مدينة تضج بالحركة والازدحام، بل بالعكس شاهدنا عضو الرئاسي عن مدينة الزاوية يحاول تخفيف ما فعلته مليشيات مدينته بعد ثلاث أيام ويحاول تكميم الأفواه بما يسمي بتعليمات القائد الأعلى والتي جاءت بعد خراب مكة”.

واستطرد: ”أسبوع كامل ولم نرى تعزية رسمية من حكومة وصفت بالوطنية لفقيدة المدينة شفاء قروز أو شهيدنا منصور بب”.

وتساءل:” هل تنتظرون دكها عاليها أسفلها حتى يتحرك ما في فمكم؟، متابعا:” لا نريد منكم إرجاع حق المدينة لأنكم أجبن من أن ترجعوه ولكن من حق من انتخبكم أن يعرف لماذا أكلت القطة لسانكم ؟”.

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