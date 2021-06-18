لبحث التعاون بينهما.. المستشار صالح يلتقي رئيس خارجية البرلمان الإيطالي

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بالعاصمة الإيطالية روما، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي، بييرو فاسينو.

وبحسب بيان المجلس عبر موقعه على الإنترنت، بحث اللقاء سبل دعم البرلمان الإيطالي لنظيره الليبي بالخبرات وتبادل الزيارات البرلمانية للاطلاع عن كثب على جوانب العمل البرلماني في إيطاليا .

وتناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين المجلسين وتقريب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

كما تم مناقشة نقل الخبرات الإيطالية في مجال العمل البرلماني وإقامة دورات لموظفي ديوان مجلس النواب الليبي لما للبرلمان الإيطالي من خبرة واسعة في هذا الصدد.

يذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات يجريها المستشار صالح والوفد المرافق له في العاصمة الإيطالية روما والتي التقى خلالها عددا من المسؤولين الإيطاليين.