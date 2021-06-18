معزب: المؤسسات السيادية لازال وضعها في مهب الريح

قال عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، محمد معزب، إن “المخفي خلاف المعلن، من مواقف الدول تجاه الأزمة الليبية”.

معزب، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، قال: أن “التوافق الذي جرى في مؤتمر برلين الأول نص على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية من التراب الليبي، إلا أنه لم ينفذ حتى اليوم”.

وتابع: “الأمر ذاته بشأن توحيد المؤسسات الإدارية والعسكرية والأمنية، الذي لم يكتمل أيضا حتى الآن، حيث لم ينفذ منه غير السلطة التنفيذية”.

ورأى أن “المؤسسات السيادية كمصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية لازال وضعها في مهب الريح”.

وأشار إلى أن “بعض القوى الإقليمية والدولية تعرقل الوصول إلى حل، وأن موعد 24 ديسمبر المقبل قابل للتأجيل”.

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