في بيان تحذيري .. “نقابة الأطباء” تطالب الدبيبة بالاعتذار وعزل من أساء إليهم

أصدرت النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة‎ وشباب حراك 885 ، مساء الجمعة 18 يونيو ، البيان رقم (3) بشأن الاضراب الذي قارب على إكمال أسبوعه الثاني.

وجاء في البيان الذى اطلعت عليه ” الساعة 24 ” :” اجتمعت غرفة عمليات الاضراب الرئيسية لدراسة ومناقشة الخطوة التي قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن طلب تضمين قيمة الزيادة التقديرية للمرتبات الواردة بالقرار 885 لسنة 2019 لمخصصات الباب الأول بالميزانية العامة المعروضة على مجلس النواب واتخاذ القرار المناسب حيالها ، ونأمل من المجلس الموقر أن يتخذ القرار المطلوب بالخصوص في أسرع وقت”.

وتابع البيان:” نعلن تعليق الاضراب على مستوى البلاد من تاريخه وإلى حين إشعار آخر ، ونطلب من زملائنا الأعزاء أن يباشروا عملهم بدون تأخير.”.

وطالبت النقابة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإنصاف العناصر الطبية والطبية المساعدة من خلال الاعتذار لهم عما لحقهم من إهانة من قبل مدير إدارة دعم القرار، ورد اعتبارهم بعزله من منصبه على أقل تقدير حتى يكون عبرة لغيره ولتفادي تكرار مثل هكذا تصرفات مشينة.

يشار إلى أن النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة قد أصدرت بيانها رقم (2) بشأن التصعيد في إضرابها الجزئي الذي أعلنته منذ 6 يونيو الجاري ، لمدة أسبوع آخر ابتداءً من الأحد 13 يونيو الجاري .