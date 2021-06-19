سرقة أسلاك كهربائية في سواني بن آدم يتسبب في انقطاع الكهرباء

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك بطول 6 مائة متر في منطقة سواني بن آدم.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أن مجهولين سطوا على أسلاك خط ضغط منخفض ممتد من فرعية شركة الأعمال الكهربائية بدائرة توزيع سواني بن آدم، التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

وأشار البيان إلى تسبب الواقعة في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل والآبار الجوفية.

يذكر أن عمليات انتهاك وسرقة وتخريب تتعرض لها ممتلكات العامة للكهرباء منذ فترة خاصة سرقة أسلاك وكوابل الكهرباء، التي يقدر طولها بعشرات الكيلومترات، وأبراج ومغذيات كهربائية من قبل مجموعات مجهولة.