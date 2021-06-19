أحويلي: الأطراف المشاركة في برلين 2 تسعى لتأمين مصالحها عبر اتفاقيات جديدة

توقع عضو المجلس الاستشاري للدولة، عبد القادر أحويلي، أن يسعى كل طرف من الأطراف المشاركة فى مؤتمر برلين 2 المقبل، لتأمين مصالحه عبر اتفاق جديد، وهذه ليست الأزمة، الأزمة الحقيقة أنهم مستمرون بخلافاتهم وتضارب مصالحهم، وبالتالي لا نتوقع أن ينجح هذا المؤتمر في إيجاد حل توافقي قد يثمر عن معالجة للانسداد السياسي الراهن.

وقال أحويلي فى تصريحات صحفية رصدتها ” الساعة 24 “: ” الحالة الوحيدة التي يمكن عبرها إنقاذ هذا المؤتمر من الفشل وأن تكون له تأثيرات إيجابية على الوضع الليبي هي إيجاد توافق بين روسيا وتركيا، لكن للآن وكما يبدو هناك محاولة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتوريط تركيا ودفعها لمواجهة روسيا فوق أراضينا، ربما منحوا تركيا حتى قبل انعقاد اجتماع (ناتو) الأخير الضوء الأخضر لاستخدام القوة ضد عناصر (فاغنر) الروسية بليبيا، وهذا في جزء منه يفسر زيارة الوفد التركي الذي ضم وزراء الدفاع والخارجية والداخلية للعاصمة طرابلس مؤخراً، معتبراً أن تنفيذ ذلك فعلياً سيعد خطوة غير حكيمة من الأتراك، وستُظهرهم بكونهم أداة للولايات المتحدة في ليبيا.

واختتم أحويلي تصريحاته قائلا: ” الليبيين كانوا يتطلعون في دعم المؤتمر لخطوات توحيد المؤسسة العسكرية؛ إلا أن ذلك بالطبع يصعب الوصول إليه في ظل استمرار التدخلات الخارجية السلبية والتي تترجم عملياً بالصراع المحتدم بين شركات النفط العالمية”.