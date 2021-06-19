حويلي: لا نتوقع أن ينجح مؤتمر برلين 2 في إيجاد حل توافقي

توقع عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، عبد القادر حويلي، أن “يسعى كل طرف لتأمين مصالحه عبر اتفاق جديد، وهذه ليست الأزمة، الأزمة الحقيقة أنهم مستمرون بخلافاتهم وتضارب مصالحهم، وبالتالي لا نتوقع أن ينجح هذا مؤتمر برلين 2 في إيجاد حل توافقي قد يثمر عن معالجة للانسداد السياسي الراهن”.

حويلي، وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أضاف: “الحالة الوحيدة التي يمكن عبرها إنقاذ هذا المؤتمر من الفشل وأن تكون له تأثيرات إيجابية على الوضع الليبي هي “إيجاد توافق بين روسيا وتركيا”.

وتابع: “ولكن للآن وكما يبدو هناك محاولة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتوريط تركيا ودفعها لمواجهة روسيا فوق أراضينا، ربما منحوا تركيا حتى قبل انعقاد اجتماع الناتو الأخير الضوء الأخضر لاستخدام القوة ضد من أسماهم بـ “عناصر فاغنر الروسية” بليبيا”، على حد زعمه.

وأضاف: “وهذا في جزء منه يفسر زيارة الوفد التركي الذي ضم وزراء الدفاع والخارجية والداخلية لطرابلس مؤخراً”، معتبراً “أن تنفيذ ذلك فعلياً سيعد خطوة غير حكيمة من الأتراك، وستُظهرهم بكونهم أداة للولايات المتحدة في ليبيا”، بحسب قوله.

ورأى حويلي أن “الليبيين كانوا يتطلعون في دعم المؤتمر لخطوات توحيد المؤسسة العسكرية؛ إلا أن ذلك بالطبع يصعب الوصول إليه في ظل استمرار التدخلات الخارجية السلبية والتي تترجم عملياً بالصراع المحتدم بين شركات النفط العالمية”، بحسب قوله.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

